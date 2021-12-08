Росія погодилася на участь США у "нормандських переговорах" по Донбасу

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«Нормандський» формат переговорів по Донбасу може розширитися ще на одну країну. Міністерство закордонних справ Росії вважає, що США цілком можуть приєднатися до нього.

В участі Вашингтона у «нормандському» форматі врегулювання на Донбасі немає протипоказань, — цитує російське держагенство «РИА Новости» директора департаменту МЗС Росії Олега Красницького.

Чиновник цього відормства сказав, що питання підключення США до «нормандського» формату звучить постійно і Росія вважає, що «Штати реально впливають на Україну», «від позиції Вашингтона залежить дуже багато у врегулюванні українського конфлікту».

Якщо США реально готові внести свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка впливала на Київ, — заявив Красницький.

Він вважає, що Німеччина і Франція навряд чи будуть проти підключення США до «нормандського» формату врегулювання ситуації на Донбасі. На думку російського дипломата, «сьогодні це технічне питання».

Він зазначив, що за часів президентства Барака Обами були переговорні канали з американською стороною.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон може зіграти допоміжну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Розмови про нову «нормандську» зустріч в Європі ведуться ще з жовтня. Пропонувала зустрітися в такому форматі екс-канцлер ФРН Ангела Меркель. Утім, до конкретики справи не дійшли через позицію Росію.

Джерело: «РИА Новости»