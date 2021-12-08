Apple таємно домовилася з Китаєм про угоду на 275 млрд дол. – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n164149-apple-taiemno-domovylasya-z-kytaiem-pro-ugodu-na-275-mlrd-dol-zmi.html

Ракурс

Apple, американська технологічна компанія, підписала таємну угоду з Китаєм на 275 млрд дол. в обмін на послаблення регуляторів.

Угоду ініціював генеральний директор Apple Тім Кук під час своїх візитів до Пекіна. Він займався процесом спільно з китайським офісом компанії. Про це пише агентство The Information.

У 2016 році Apple зіткнулася зі сплеском активності регуляторів у Китаї. Тоді Кук запропонував китайському уряду отримати певну свободу на роботу компанії та підписати угоду на п’ять років з метою інвестиції в економіку країни 275 млрд дол.

Відповідно до умов угоди, американська компанія повинна була допомагати китайським колегам розробляти передові технології, навчати спеціалістів та співпрацювати з китайськими навчальними закладами у галузі нових технологій.

Компанія була зобов’язана використовувати у своїй продукції більше компонентів, які виробили в Китаї. Apple інвестувала 1 млрд дол. у китайський сервіс таксі Didi Chuxing.

Також гроші вкладалися в центри досліджень та розробок, проекти в галузі відновлюваних джерел енергії та торгові точки.

За даними дослідників, умови операції допускають можливість продовжити її ще на один рік — до травня 2022 року, але лише у разі відсутності заперечень обох сторін.

Взамін цього Apple змогла без проблем продовжити працювати в Китаї. Видання також зазначає, що компанія боялася погроз від уряду, які вплинули б на роботу пристроїв і сервісів Apple Pay, iCloud та App Store.

Джерело:The Information