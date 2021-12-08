Apple тайно договорилась с Китаем о сделке на 275 млрд долл. Фото: appleinsider.ru

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Apple, американская технологическая компания, подписала тайное соглашение с Китаем на 275 млрд. долл. взамен на послабления регуляторов.

Сделку инициировал генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.

В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестиции в экономику страны 275 млрд долл.

Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий.

Компания была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае. Apple инвестировала 1 млрд долл. в китайских сервис такси Didi Chuxing.

Также деньги вкладывались в центры исследований и разработок, проекты в области возобновляемых источников энергии и торговые точки.

По данным исследователей, условия сделки допускают возможность продлить ее еще на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.

Взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае. Издание также отмечает, что компания боялась угроз от правительства, которые бы повлияли на работу устройств и сервисов Apple Pay, iCloud и App Store.

Источник: The Information