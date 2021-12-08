Россия согласилась на участие США в "нормандских" переговорах по Донбассу

https://racurs.ua/n164150-rossiya-soglasilas-na-uchastie-ssha-v-normandskih-peregovorah-po-donbassu.html

Ракурс

Нормандский формат переговоров по Донбассу может расшириться еще на одну страну. Министерство иностранных дел России считает, что США вполне могут присоединиться к нему.

В участии Вашингтона в «нормандском» формате урегулирования на Донбассе нет противопоказаний, — цитирует российское госагенство «РИА Новости» директора департамента МИД России Олега Красницкого.

Чиновник этого ведомства сказал, что вопрос подключения США к «нормандскому» формату звучит постоянно и Россия считает, что «Штаты реально влияют на Украину», «от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта».

Если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты для того, чтобы Америка влияла на Киев, — заявил Красницкий.

Он считает, что Германия и Франция вряд ли будут против подключения США к «нормандскому» формату урегулирования ситуации на Донбассе. По мнению российского дипломата, «сегодня это технический вопрос».

Он отметил, что при президентстве Барака Обамы были переговорные каналы с американской стороной.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

Разговоры о новой «нормандской» встрече глав государств в Европе ведутся еще с октября. Предлагала встретиться в таком формате экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Впрочем, до конкретики дела не дошли из-за позиции РФ.

Источник: «РИА Новости»