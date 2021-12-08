Убийство ребенка. Фото: прокуратура

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В Харькове 36-летняя женщина убила двухлетнего ребенка и выпрыгнула в окно с четвертого этажа квартиры. Она сама воспитывала ребенка и жила со своим отцом.

Вероятно, она задушила сына поясом из халата. Об этом рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сообщается, что вызов на линию 102 поступил около 4.00 от самой женщины. Сколько прошло времени между попыткой самоубийства и звонком в полицию — пока неизвестно. После приезда полицейских она заявила, что убила ребенка и выпрыгнула с четвертого этажа. Убитому мальчику было два года. Предварительно установлено, что мальчик умер от удушения. Мать ребенка не была судима, находилась в декрете.

Изучается информация о возможном неизлечимом заболевании, которое побудило ее совершить такой поступок. Орудие убийства — пояс от халата, который был найден на месте преступления, — сообщили в прокуратуре.

Если ее вину докажут в суде, то она может получить наказание за п. 2 ч. 2 115 ККУ, до 15 лет (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). В настоящее время она находится в больнице в реанимации. Прокуроры ждут, пока врачи согласятся на допрос.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черкасской области мужчина убил родного сына, которому было всего четыре месяца. Отец решил «успокоить» ребенка, ударив его об кровать.