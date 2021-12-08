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Ракурс
Путін. Фото: istock

Путін уник відповіді на питання про можливість нового нападу РФ на Україну

8 гру 2021, 17:08
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Володимир Путін, президент Російської Федерації, назвав РФ «миролюбною державою» й назвав провокаціями питання про можливий напад на Україну.

За його словами, Росія має право «забезпечувати свою безпеку». Таку заяву він зробив під час прес-конференції.

Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, — сказав Путін.

Раніше російський лідер заявив, що кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб встановлення безпеки


Й ось тут повинні набрати чинності взаємні обмеження. Ми виходимо з того, що безпека має бути глобальною й поширюватися рівною мірою на всіх, — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден провів понад двогодинні закриті переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним за допомогою захищеної системи відеозв’язку.

Джерело: Ракурс


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