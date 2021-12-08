Великий МАФ збудували під виглядом «реконструкції квартири» в Харкові. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164154-velykyy-maf-zbuduvaly-pid-vyglyadom-rekonstrukciyi-kvartyry-v-harkovi.html

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У Харкові власники квартири на першому поверсі нового ЖК добудували магазин площею 1 тис. 200 квадратних метрів.

Будівництво на прибудинковій території робили під виглядом реконструкції квартири. Про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Нізащо не здогадаєтесь, що зображено на цьому фото. Це — реконструйована квартира площею 60 м2. під виглядом реконструкції фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1 тис. 200 квадратних метри, — написали в ДІАМ.



Повідомляється, що ДАБІ видала дозвіл на реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів. Коли справа дійшла до видачі сертифіката про прийняття об'єкта в експлуатацію, інспектори ДІАМ виїхали на місце, побачили магазин і відмовили у видачі документа.

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