У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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У Південно-Африканській республіці (ПАР), де у листопаді було виявлено новий штам коронавірусу, який отримав назву «омікрон», у п’ять разів зросла захворюваність на COVID-19 — у день фіксують близько 11 тис. нових випадків.

Не всі нові випадки стосуються штаму «омікрон», проте у ПАР їх спостерігається все більше. Посол України у ПАР Любов Абравітова повідомила про це в інтерв’ю «Радіо НВ».

Посол зазначила, що наразі «омікрон» не спричинив збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів.

Медики коментують, що він переноситься легше, що поки немає свідчень того, що (штам «омікрон» — ред.) є більш заразним. Я не можу сказати, що на сьогодні по лікарнях кількість госпіталізованих збільшилася. Ні. Тобто люди здебільшого переносять хворобу простіше в домашніх умовах, — зазначила Абравітова.

ПАР сьогодні є країною з одним з найкращих в Африці показників вакцинації від коронавірусу — повністю вакциновані 35,5% населення, а одну з двох необхідних доз препарату отримали 41%. Загалом у цій країні понад 25 млн людей є вакцинованими.

Нагадаємо, спеціалісти ВООЗ вважають, що «омікрон» на початку січня може стати домінантним штамом коронавірусу у Європі.

Джерело: «Радіо НВ»