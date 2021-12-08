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В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Как болеют COVID-19 в ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм «Омикрон», рассказала дипломат

8 дек 2021, 16:12
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В Южно-Африканской республике (ЮАР), где в ноябре был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», в пять раз возросла заболеваемость COVID-19 — в день фиксируют около 11 тыс. новых случаев.

Не все новые случаи относятся к штамму «омикрон», однако в ЮАР их наблюдается все больше. Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова сообщила от этом в интервью «Радио НВ».

Посол отметила, что в настоящее время «омикрон» не повлек за собой увеличения количества госпитализированных пациентов.

Медики комментируют, что он переносится легче, что пока нет свидетельств того, что (штамм «омикрон» — ред.) более заразен. Я не могу сказать, что на сегодняшний день по больницам количество госпитализированных увеличилось. Нет. То есть люди в большинстве своем переносят болезнь проще в домашних условиях, — отметила Абравитова.

ЮАР сегодня является страной с одним из лучших в Африке показателей вакцинации от коронавируса — полностью вакцинировано 35,5% населения, а одну из двух необходимых доз препарата получили 41%. Всего в этой стране более 25 млн человек вакцинированы.


Напомним, специалисты ВОЗ считают, что «омикрон» в начале января может стать доминантным штаммом коронавируса в Европе.

Исчтоник: «Радио НВ»


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