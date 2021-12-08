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Ракурс
Большой МАФ построили под видом «реконструкции квартиры» в Харькове. Фото: istock

Большой МАФ построили под видом «реконструкции квартиры» в Харькове

8 дек 2021, 16:32
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В Харькове владельцы квартиры на первом этаже нового ЖК достроили магазин площадью 1 тыс. 200 квадратных метров.

Строительство на придомовой территории производили под видом реконструкции квартиры. Об этом сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Ни за что не догадываетесь, что изображено на этом фото. Это реконструированная квартира площадью 60 м2. под видом реконструкции фактически произошло новое строительство магазина площадью 1 тыс. 200 квадратных метров, — написали в ГИАГ.


Сообщается, что ГАСИ выдала разрешение на реконструкцию квартиры номер четыре с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров. Когда дело дошло до выдачи сертификата о принятии объекта в эксплуатацию, инспекторы ГИАМ выехали на место, увидели магазин и отказали в выдаче документа.

Напомним, ранее мы сообщали, что бутылки с «коктейлями Молотова» и записку с угрозами обнаружил перед воротами своего дома руководитель коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Николай Бойко.

Источник: Ракурс


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