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Днем 9 декабря существенные осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 9 декабря (КАРТА)

8 дек 2021, 17:12
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Погода в Украине 9 декабря предполагается небольшой мокрый снег и дождь ночью в большинстве регионов (кроме запада и востока), днем — без существенных осадков.

В северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается гололедица, на дорогах западных и северных областей возможен гололед (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в западных областях составит −7…−12° ночью и −1…−6° днем (на Закарпатье — 0…+5°). В северных и Винницкой областях температура ночью составит −1…−6°, днем — -2°…+3° тепла. На остальной территории в течение суток температура будет находиться в пределах +1…+6°.

Температура воздуха в Европе в 14.00 9 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −1…−3°, днем поднимутся до −1…+1. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 9 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет пасмурной, без осадков. Температура воздуха составит −6…−8° ночью и −1…−3° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 9 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предполагает переменную облачность. Ночью ожидается небольшой дождь, без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +3…+4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 9 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет облачной, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +3…+5° ночью и +5…+7° днем. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 9 декабря, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 9 декабря будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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