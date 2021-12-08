Супутник «Січ-2-30» відправили до США, фото: аеропорт «Бориспіль»

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Український супутник дистанційного зондування землі «СІЧ-2−30», запуск якого з мису Канаверал у Флориді має відбутися 10 січня 2022 року, сьогодні, 8 грудня, о 11.27 вилетів до США вантажним літаком авіакомпанії Turkish Airlines.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Літак вилетів до Будапешту, до фінального місця призначення — Міжнародного аеропорту Маямі — він має прибути 12 грудня. Звідти його доставлять до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 американської приватної космічної компанії SpaceX.

«СІЧ-2−30» був розроблений та виготовлений держпідприємством «Конструкторське бюро „Південне“ ім. М.К. Янгеля».

Нагадаємо, цей супутник призначений для цивільних потреб нашої держави — отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному діапазоні.