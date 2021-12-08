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Супутник «Січ-2-30» відправили до США, фото: аеропорт «Бориспіль»
Український супутник відправили до США літаком (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164163-ukrayinskyy-suputnyk-vidpravyly-do-ssha-litakom-foto.htmlРакурс
Український супутник дистанційного зондування землі «СІЧ-2−30», запуск якого з мису Канаверал у Флориді має відбутися 10 січня 2022 року, сьогодні, 8 грудня, о 11.27 вилетів до США вантажним літаком авіакомпанії Turkish Airlines.
Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Літак вилетів до Будапешту, до фінального місця призначення — Міжнародного аеропорту Маямі — він має прибути 12 грудня. Звідти його доставлять до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 американської приватної космічної компанії SpaceX.
«СІЧ-2−30» був розроблений та виготовлений держпідприємством «Конструкторське бюро „Південне“ ім. М.К. Янгеля».
Нагадаємо, цей супутник призначений для цивільних потреб нашої держави — отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному діапазоні.
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