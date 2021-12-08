Спутник «Січ-2-30» отправили в США, фото: аэропорт «Борисполь»

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Украинский спутник дистанционного зондирования земли «СИЧ-2−30», запуск которого с мыса Канаверал во Флориде состоится 10 января 2022 года, сегодня, 8 декабря, в 11.27 вылетел в США на грузовом самолете авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Международного аэропорта «Борисполь».

Самолет вылетел в Будапешт, в финальное место назначения — Международный аэропорт Майами — он должен прибыть 12 декабря. Оттуда его доставят в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковку с ракетой-носителем Falcon 9 американской частной космической компании SpaceX.

«СИЧ-2−30» разработан и изготовлен госпредприятием «Конструкторское бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля».

Напомним, этот спутник предназначен для гражданских нужд нашего государства — получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном диапазоне.