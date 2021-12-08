Илон Маск, фото: GGNEWS

https://racurs.ua/n164162-chip-v-mozg-cheloveka-vskore-planiruet-vjivit-ilon-mask-detali.html

Ракурс

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания Neuralink, занимающаяся технологиями интерфейсов мозга, планирует имплантировать людям чипы, предназначенные для записи и стимуляции мозговой активности.

Ожидается, что соответствующие процедуры начнут проводиться уже в 2022 году, сообщает издание Business Insider.

Такие нейрочипы будут использоваться в медицине для лечения серьезных травм спинного мозга, неврологических расстройств и помощи парализованным.

Первыми людьми, которым имплантируют эти чипы, станут лица с серьезными травмами позвоночника, частично или полностью парализованные.

Neuralink хорошо работает на обезьянах, и на самом деле мы проводим много тестов и просто подтверждаем, что оно очень безопасное и надежное, а устройство Neuralink можно безопасно извлечь, — заверил Маск.

Впрочем, Маск надеется как можно скорее перейти к испытаниям на людях, поскольку «с обезьянами тяжело вести нюансированные разговоры».

Для имплантации чипа людям нужно получить одобрение американского госрегуляртора — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Источник: Business Insider