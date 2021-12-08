Ілон Маск, фото: GGNEWS

https://racurs.ua/ua/n164162-chip-u-mozok-ludyny-nevdovzi-planuie-vjyvyty-ilon-mask-detali.html

Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink, яка займається технологіями інтерфейсів мозку, планує імплантувати людям чіпи, призначені для запису та стимуляції мозкової активності.

Очікується, що відповідні процедури почнуть робити вже у 2022 році, повідомляє видання Business Insider.

Такі нейрочіпи використовуватимуться в медицині для лікування серйозних травм спинного мозку, неврологічних розладів та допомоги паралізованим.

Першими людьми, яким імплантують ці чіпи, стануть особи з серйозними травмами хребта, частково або повністю паралізовані.

Neuralink добре працює на мавпах, і насправді ми проводимо багато тестів і просто підтверджуємо, що він дуже безпечний і надійний, а пристрій Neuralink можна безпечно вилучити, — запевнив Маск.

Втім, Маск сподівається якнайшвидше перейти до випробувань на людях, оскільки «з мавпами важко вести нюансовані розмови».

Для імплантації чіпу людям потрібно отримати схвалення американського держрегуляртора — Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

Джерело: Business Insider