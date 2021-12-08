Міжнародний день боротьби з корупцією припадає на 9 грудня, фото: Marco Verch

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9 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. Це свято було запроваджене за ініціативи ООН. Дату 9 грудня було обрано, оскільки цього дня у 2003 році в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генасамблеєю ООН 1 листопада 2003 року.

Ця конвенція зобов’язує держави, які її підписали, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з її положеннями, кошти необхідно повертати до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції, що є особливо важливим для країн, де корумпованість всіх структур завдає шкоди національному добробуту.

Також 9 грудня вшановують пам’ять жертв геноциду. Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду був запроваджений резолюцією ООН у 2005 році з метою вшанування пам’яті людей, які стали жертвами геноциду, та недопущення подібних злочинів у майбутньому, а також підвищення обізнаності суспільства про положення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, прийнятої 9 грудня 1948 року.

Геноцид вважається найтяжчим злочином проти людства.

Наймасовішим та найжорстокішим злочином геноциду проти українського народу став Голодомор — вбивство голодом у 1932−1933 роках мільйонів українських селян.

Крім того, на 9 грудня припадає неофіційне свято — день вантажника. Це свято виникло за ініціативи користувачів соцмереж. Попри всі сучасні досягнення, вантажно-розвантажувальні роботи залишаються досить трудомістким процесом, який далеко не завжди може бути автоматизований і часто вимагає безпосередньої людської участі.

Православна церква цього вшановує стовпника Аліпія з Андріанополя, який жив у VII столітті. Вважається, шо коли Аліпій був послушником єпископа, йому у Константинополі явилася свята мучениця Євфимія, закликавши збудувати храм у рідному місті.

Преподобний виконав наказ святий і заснував церкву її імені. Біля церкви Аліпій поставив собі стовп на якому у молитві провів понад 50 років, повчаючи і наставляючи у вірі всіх, хто до нього приходив. Помер Аліпій у 640 році.

Народні прикмети: