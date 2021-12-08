До Землі летить комета Леонарда, фото: Грег Руппель

https://racurs.ua/ua/n164160-nayyaskravisha-kometa-2021-roku-letyt-do-zemli-koly-yiyi-mojna-bude-pobachyty.html

Ракурс

До Землі наближається комета Леонарда (C/2021 A1 (Leonard)), яка в середині грудня стане видимою неозброєним оком.

Цю комету відкрив американський астроном Грегорі Джордж Леонард 3 січня 2021 року. На момент відкриття вона перебувала на відстані 5 астрономічних одиниць (750 млн км) від Сонця, повідомляє прес-служба Московського планетарія.

12 грудня комета Леонарда підійде до Землі на мінімальну відстань 35 млн км (0,233997 астрономічні одиниці). Очікується, що в цей час вона досягне максимального блиску і матиме як мінімум два хвости: пиловий і газовий (іонний).

У цей час комета перебуватиме у сузір’ї Змієносця і, скоріше за все, її можна буде побачити неозброєним оком.

Мінімальну відстань від Сонця (0,62 астрономічні одиниці), комета пройде 3 січня.

Найдальшу точку своєї орбіти, розташовану на відстані близько 3,5 тис. астрономічних одиниць від Сонця, комета Леонарда пройшла приблизно 35 тис. років тому.

Комета Леонарда рухається гіперболічною траєкторією — це означає, що вона пролетить повз Сонце лише один раз.