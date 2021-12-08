К Земле летит комета Леонарда, фото: Грег Руппель

https://racurs.ua/n164160-samaya-yarkaya-kometa-2021-goda-letit-k-zemle-kogda-ee-mojno-budet-uvidet.html

Ракурс

К Земле приближается комета Леонарда (C/2021 A1 (Leonard)), которая в середине декабря станет видимой невооруженным глазом.

Эту комету открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард 3 января 2021 года. К моменту открытия она находилась на расстоянии 5 астрономических единиц (750 млн км) от Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

12 декабря комета Леонарда подойдет к Земле на минимальное расстояние 35 млн км (0,233997 астрономических единиц). Ожидается, что в это время она достигнет максимального блеска и будет иметь как минимум два хвоста: пылевой и газовый (ионный).

В это время комета будет в созвездии Змееносца и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Минимальное расстояние от Солнца (0,62 астрономические единицы), комета пройдет 3 января.

Самую дальнюю точку своей орбиты, расположенную на расстоянии около 3,5 тыс. астрономических единиц от Солнца, комета Леонарда прошла примерно 35 тыс. лет назад.

Комета Леонарда движется по гиперболической траектории — это значит, что она пролетит мимо Солнца только один раз.