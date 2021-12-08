Полиции в России позволили вламываться в жилье и автомобили без согласия граждан

В России расширили права полиции, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n164159-policii-v-rossii-pozvolili-vlamyvatsya-v-jile-i-avtomobili-bez-soglasiya-grajdan.html

Ракурс

В России расширяют права полиции.

Это предполагают принятые Госдумой РФ сегодня, 8 декабря, в финальном третьем чтении поправки к закону «О полиции», значительно расширяющие полномочия силовиков, сообщает издание tJournal.

Теперь полиции в России разрешат:

проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в том числе на основании показаний свидетелей;

вскрывать транспортные средства граждан в случае «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках», для «пресечения преступления», «спасения жизни граждан» или если «есть основания полагать, что правонарушитель находится в состоянии опьянения»;

досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;

обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам»;

не называть свои должность и звание, не предъявлять удостоверение в случае, если возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» или полицейский должен «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение»;

требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Также российскому МВД разрешат самостоятельно решать, когда информировать собственника жилья о том, что без его ведома в жилье проник полицейский. Однако сообщить об этом гражданину нужно не позднее, чем через 24 часа с момента проникновения.

В то же время российские депутаты во время второго чтения не поддержали поправку, которая предполагала необходимость возмещать ущерб от проникновения в квартиру или автомобиль гражданина, если подозрения против него впоследствии не подтвердились.

Кроме того, депутаты не поддержали предоставление полицейским права открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться и норму, которая освобождает полицейского от ответственности за действия.

Источник: tJournal