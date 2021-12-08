Мамонты жили еще 5 тыс. лет назад

https://racurs.ua/n164158-mamonty-vymirali-medlennee-chem-schitalos-uchenye.html

Ракурс

Древняя ДНК, найденная в образцах почвы из вечной мерзлоты северо-западной канадской провинции Юкон, показывает, что мамонты и дикие лошади жили здесь на тысячи лет дольше, чем считалось.

Ученые из Университета Макмастера (Канада) использовали специальную технологию захвата и обогащения ДНК, чтобы подробно восстановить колебания в составе животных и растений в разные моменты времени при переходе плейстоцена к голоцену — нестабильному климатическому периоду 11−14 тыс. лет назад, когда исчезли ряд видов животных, сообщает издание EurekAlert.

Считалось, что мамонты в этом регионе уже исчезли. Однако ученые, реконструировав древние экосистемы с помощью образцов почвы, содержащих миллиарды микроскопических геномных последовательностей видов животных и растений, обнаружили, что и шерстистый мамонт, и североамериканский конь сохранились вплоть до периода 5 тыс. лет назад, хотя оба вида уже долгое время до этого находились в состоянии упадка.

Это переносит их исчезновение в этом регионе, вплоть до середины голоцена — периода, начавшегося примерно 11 тыс. лет назад, в котором мы живем сегодня.

Хотя мамонты исчезли навсегда, лошади — нет, — отмечают исследователи. — Лошадь, жившая на Юконе 5 тыс. лет назад, имеет прямое отношение к современному виду лошадей — Equus caballus. Биологически это делает лошадь коренным млекопитающим Северной Америки.

Источник: EurekAlert