Мамонти жили ще 5 тис. років тому, фото:

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Ракурс

Стародавня ДНК, знайдена в зразках ґрунту з вічної мерзлоти північно-західної канадської провінції Юкон, показує, що мамонти та дикі коні жили тут на тисячі років довше, ніж вважалося.

Учені з Університету Макмастера (Канада) використали спеціальну технологію захоплення та збагачення ДНК, щоб детально відновити коливання у складі тварин і рослин у різні моменти часу під час переходу плейстоцену до голоцену — нестабільного кліматичного періоду 11−14 тис. років тому, коли зникли низка видів тварин, повідомляє видання EurekAlert.

Вважалося, що мамонти в цьому регіоні зникли вже тоді. Проте вчені, реконструювавши стародавні екосистеми за допомогою зразків ґрунту, які містять мільярди мікроскопічних геномних послідовностей видів тварин і рослин, виявили, що і шерстистий мамонт, і північноамериканський кінь збереглися аж до періоду 5 тис. років тому, хоча обидва види вже тривалий час до цього перебували у стані занепаду.

Це переносить їх зникнення у цьому регіоні, аж до середини голоцену — періоду, що почався приблизно 11 тис. років тому, в якому ми живемо сьогодні.

Хоча мамонти зникли назавжди, коні — ні, — наголошують дослідники. — Кінь, що жив на Юконі 5 тис. років тому, має пряме відношення до сучасного виду коней — Equus caballus. Біологічно це робить коня корінним ссавцем Північної Америки.

Джерело: EurekAlert