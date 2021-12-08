Поліції у Росії дозволили вламуватися у житло і авто без згоди громадян

У Росії розширили права поліції, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n164159-policiyi-u-rosiyi-dozvolyly-vlamuvatysya-u-jytlo-i-avto-bez-zgody-gromadyan.html

Ракурс

У Росії розширюють права поліції.

Це передбачають ухвалені Держдумою РФ сьогодні, 8 грудня, у фінальному третьому читанні поправки до закону «Про поліцію», які значно розширюють повноваження силовиків, повідомляє видання tJournal.

Тепер поліції у Росії дозволять:

проникати до житлових приміщень та земельних ділянок «проти волі громадян», якщо це потрібно для затримання осіб, підозрюваних або обвинувачених у скоєнні злочину, у тому числі на підставі показань свідків;

проникати у транспортні засоби громадян для «забезпечення громадської безпеки при масових заворушеннях», для «припинення злочину», «порятунку життя громадян» або якщо «є підстави вважати, що правопорушник перебуває у стані сп’яніння»;

проводити огляд громадян, їхніх речей та автомобілів, якщо «є підстави вважати, що ці громадяни мають при собі зброю, боєприпаси, патрони до зброї, вибухові речовини, вибухові пристрої, наркотики, психотропні речовини або радіоактивні речовини», а також якщо їх запідозрять у приховуванні вкраденого;

позначати та оточувати місця скоєння злочинів, інцидентів, публічних та масових заходів та інших територій, де «небезпечно перебувати громадянам»;

не називати свої посади та звання, не пред’являти посвідчення у разі, якщо виникають «обставини, що загрожують його життю та здоров’ю» або поліцейський повинен «негайно припинити злочин чи правопорушення»;

вимагати від громадян у разі їх звернення назвати своє прізвище, ім’я та по батькові.

Також російському МВС дозволять самостійно вирішувати, коли інформувати власника житла про те, що без його відома у житло проник поліцейський. Проте повідомити про це громадянинові потрібно не пізніше, ніж за 24 години з моменту проникнення.

Водночас російські депутати під час другого читання не підтримали поправку, яка передбачала необхідність відшкодовувати збитки від проникнення до квартири чи автомобіля громадянина, якщо підозри проти нього згодом не підтвердились.

Крім того, депутати не підтримали надавання поліцейським права відкривати вогонь, якщо затриманий намагається наблизитись та норму, яка звільняє поліцейського від відповідальності за дії.

Джерело: tJournal