Международный день борьбы с коррупцией приходится на 9 декабря, фото: Marco Verch

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9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Этот праздник был введен по инициативе ООН. Дата 9 декабря была избрана, поскольку в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.

Эта конвенция обязывает подписавшие государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно ее положениям, средства необходимо возвращать в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции, что особенно важно для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Также 9 декабря чтят память жертв геноцида. Международный день памяти жертв преступлений геноцида был введен резолюцией ООН в 2005 году с целью увековечения памяти людей, ставших жертвами геноцида, и недопущения подобных преступлений в будущем, а также повышения осведомленности общества о положении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, принятой 9 декабря 1948 года.

Геноцид считается самым тяжким преступлением против человечества.

Самым массовым и жестоким преступлением геноцида против украинского народа стал Голодомор — убийство голодом в 1932—1933 годах миллионов украинских селян.

Кроме того, на 9 декабря выпадает неофициальный праздник — день грузчика. Этот праздник возник по инициативе пользователей соцсетей. Несмотря на все современные достижения, погрузочно-разгрузочные работы остаются достаточно трудоемким процессом, который далеко не всегда может быть автоматизирован и часто требует непосредственного участия людей.

Православная церковь этого почитает столбника Алипия из Андрианополя, жившего в VII веке. Считается, что когда Алипий был послушником епископа, ему в Константинополе явилась святая мученица Евфимия, призвав построить храм в родном городе.

Преподобный исполнил пожелание святой и основал церковь ее имени. Возле церкви Алипий поставил себе столб, на котором в молитве провел более 50 лет, поучая и наставляя в вере всех, кто к нему приходил. Умер Алипий в 640 году.

Народные приметы: