Наслідки ДТП на Тернопільщині, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n164165-marshrutka-zitknulasya-z-avtomobilem-na-ternopilschyni-desyat-travmovanyh-video.html

Ракурс

У Тернопільській області сьогодні, 8 грудня, рейсовий автобус Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. В результаті ДТП за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися дев’ять осіб, серед яких водій маршрутки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У ДСНС згодом повідомили, що в ДТП постраждали 10 осіб, загиблих немає.

Аварія сталася на автодорозі М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Лозова. Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників о 16.26.

Зазначається, що рятувальники здійснили деблокування потерпілих і передали їх медикам «швидкої», а також вжили заходи, спрямовані на запобігання виникненню пожежі.

На місці інциденту працює поліція, вирішується питання про внесення відомостей про це інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).