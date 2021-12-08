Покарати Росію в разі нападу на Україну домовилися ЄС та США

США та ЄС домовилися вжити швидких заходів в разі нападу Росії на Україну, фото: «Бізнес.медіа»

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Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 8 грудня, провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Під час цих переговорів сторони домовилися вжити «швидких та жорстких» заходів в разі нападу Росії на Україну. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Держсекретар Блінкен та президент Мішель підтвердили підтримку США та Європейським Союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що обидві сторони поділяють занепокоєння з приводу нарощування Росією військових сил довкола України та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод.

Вони також погодилися з необхідністю швидко та жорстко покарати Росію у разі ескалації її агресії в Україні, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на нещодавній прес-конференції ухилився від відповіді на питання про можливість нового нападу РФ на Україну.