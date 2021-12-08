Ще один негативний ефект пандемії коронавірусу виявили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164167-sche-odyn-negatyvnyy-efekt-pandemiyi-koronavirusu-vyyavyly-ucheni.html

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Американські медики виявили ще один побічний ефект від пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Хронічний стрес, яким супроводжується пандемія коронавірусу, призводить до підвищення артеріального тиску. Передусім від цього страждають жінки, повідомляє видання CNN з посиланням на результати дослідження Клівлендської клініки.

В межах дослідження були проаналізовані дані понад 464 тис. співробітників кількох американських компанії та членів їх сімей, які брали участь у корпоративних програмах оздоровлення Quest Diagnostics протягом 2018−2020 років. План обстеження включав вимірювання артеріального тиску.

Співставивши показники артеріального тиску в різні роки, учені виявили виражене підвищення цього показника під час пандемії (у період з квітня по грудень 2020 року) у майже всіх учасників дослідження. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року:

систолічний (верхній) тиск у пацієнтів в середньому зріс на 1,1−2,5 мм ртутного стовпчика;

діастолічний (нижній) тиск у пацієнтів в середньому зріс на 0,14−0,53 мм ртутного стовпчика.

Причому підвищення артеріального тиску спостерігалося в усіх групах пацієнтів, але найвищі показники були серед жінок різного віку.

Хоча жорсткі карантинні заходи, якими супроводжувалася пандемія, могли призвести до збільшення ваги учасників дослідження, що відіграло певну роль у підвищенні тиску, цей фактор не став вирішальним, наголошують дослідники.

На думку вчених, важливим фактором, який так вплинув на здоров’я піддослідних, був хронічний стрес, який розвивається в умовах пандемії, і жінки від нього страждають більше, ніж чоловіки — через побутове навантаження, що збільшилося.

Ми знаємо, що в умовах хронічного стресу зміни кров’яного тиску, ймовірно, обумовлені деякими змінами способу життя, до яких ми вдаємося під час стресу, — зазначають дослідники



Ми вибираємо їсти снеки і пиво, замість того, щоб зробити здоровий вибір на користь салату, або ми не так багато спимо, або вирішуємо не ходити в спортзал, вирішуємо не приймати ліки. Ймовірно, саме так стрес переважно проявляється в ситуації з підвищенням артеріального тиску, — резюмують учені.

Джерело: СNN