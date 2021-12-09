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Ракурс
Джон Кірбі. Фото: Интерфакс

Україна може застосовувати «Джавеліни», але для самооборони — Пентагон

9 гру 2021, 08:20
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«Джавеліни» можуть використовуватися українською армією на будь-якій території держави, але лише для самооборони.

Таку заяву зробив представник Пентагону Джон Кірбі.

Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати, — заявив Кірбі.

Він додав, що сили США можуть бути направлені лише на запит союзників із НАТО на сході Європи в разі вторгнення РФ в Україну.


Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну й надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація — інша, — наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії до України може статися найближчим часом — українські військові почали готуватися до використання в бойових діях протитанкових машин «Джавелін» у випадку масштабного наступу РФ. Відповідну техніку Україна отримала лише в жовтні.

Джерело: Ракурс


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