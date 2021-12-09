Джон Кірбі. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n164168-ukrayina-moje-zastosovuvaty-djaveliny-ale-dlya-samooborony-pentagon.html

Ракурс

«Джавеліни» можуть використовуватися українською армією на будь-якій території держави, але лише для самооборони.

Таку заяву зробив представник Пентагону Джон Кірбі.

Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати, — заявив Кірбі.

Він додав, що сили США можуть бути направлені лише на запит союзників із НАТО на сході Європи в разі вторгнення РФ в Україну.

Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну й надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація — інша, — наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії до України може статися найближчим часом — українські військові почали готуватися до використання в бойових діях протитанкових машин «Джавелін» у випадку масштабного наступу РФ. Відповідну техніку Україна отримала лише в жовтні.