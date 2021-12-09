Столтенберг. Фото: НАТО

https://racurs.ua/ua/n164169-dialog-baydena-i-putina-vitaut-u-nato-tam-zaklykaly-rf-ne-napadaty-na-ukrayinu.html

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Вторгнення Росії до України, яке може відбутися в будь-яку мить, спричинило резонанс по всьому світу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України. Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, Росія має поважати суверенітет і територіальну цінність незалежної України.

Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військової сили, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України, — заявив Столтенберг.



Очільник НАТО також укотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів щодо України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Під час цих переговорів сторони домовилися вжити «швидких та жорстких» заходів у разі нападу Росії на Україну.