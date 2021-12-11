Коронавирус в Украине подхватили больше 10 тыс. человек, 446 умерли

Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n164267-koronavirus-v-ukraine-podhvatili-bolshe-10-tys-chelovek-446-umerli.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 декабря, подхватили 10 тыс. 133 украинца, в том числе 991 ребенок и 199 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 307 человек, от осложнений болезни умерли 446 украинцев. Удалось преодолеть болезнь 25 тыс. 861 человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 553 тыс. 817 человек;

выздоровело — 3 млн 184 тыс. 287 человек;

летальных исходов — 90 тыс. 789.

Также за минувшие сутки 168 тыс. 359 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 55 тыс. 798 украинцев, полностью иммунизированы — 112 тыс. 561 человек.

Напомним, что вакцинация против коронавируса защитит от штамма «Омикрон», но для этого требуется три прививки. Бустерная доза увеличивает эффективность до 75%.