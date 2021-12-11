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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине подхватили больше 10 тыс. человек, 446 умерли

11 дек 2021, 08:52
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 декабря, подхватили 10 тыс. 133 украинца, в том числе 991 ребенок и 199 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 307 человек, от осложнений болезни умерли 446 украинцев. Удалось преодолеть болезнь 25 тыс. 861 человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 млн 553 тыс. 817 человек;
  • выздоровело — 3 млн 184 тыс. 287 человек;
  • летальных исходов — 90 тыс. 789.

Также за минувшие сутки 168 тыс. 359 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 55 тыс. 798 украинцев, полностью иммунизированы — 112 тыс. 561 человек.


Напомним, что вакцинация против коронавируса защитит от штамма «Омикрон», но для этого требуется три прививки. Бустерная доза увеличивает эффективность до 75%.

Источник: Ракурс


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