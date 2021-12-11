Коронавірус в Україні підхопили понад 10 тис. людей, 446 померли

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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні підхопили понад 10 тис. людей, 446 померлиhttps://racurs.ua/ua/n164267-koronavirus-v-ukrayini-pidhopyly-ponad-10-tys-ludey-446-pomerly.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 грудня, підхопили 10 тис. 133 українці, серед них 991 дитина та 199 медпрацівників.
У лікарні потрапили 2 тис. 307 осіб, від ускладнень хвороби померли 446 українців. Вдалося подолати хворобу 25 тис. 861 особі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 3 млн 553 тис. 817 осіб;
- одужало — 3 млн 184 тис. 287 осіб;
- летальних випадків — 90 тис. 789.
Також за минулу добу 168 тис. 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 тис. 798 осіб, повністю імунізовані — 112 тис. 561 людина.
Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу захистить від штаму «Омікрон», однак для цього потрібно три щеплення. Бустерна доза підвищує ефективність до 75%.
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