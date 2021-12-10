Віктор Ляшко, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n164232-yak-vidbuvatymetsya-kovid-amnistiya-rozpoviv-lyashko.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україн супроводжується низкою випадків підробки документів про щеплення громадян від коронавірусної хвороби COVID-19.

У цій ситуації для осіб, які придбали фейкові документи про щеплення, передбачена «амністія» за певних умов. Про це сьогодні, 10 грудня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Ляшко наголошує, що люди які купили підроблені документи про вакцинацію, на сьогодні потрапили у складну ситуацію:

з одного боку, невакциновані особи знаходяться в зоні підвищеного ризику;

з іншого боку такі особи не можуть себе захистити, оскільки придбавши підроблений документ позбавили себе права на щеплення від COVID-19, адже в електронній системі охорони здоров’я вже є неправдива відмітка про імунізацію.

Ми маємо вже не один випадок, коли особа зверталася до медичного закладу з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат. Але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації, — заявив Ляшко.

За словами Ляшка, влада хоче врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений ковід-документ. Проте для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова — вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення.

Як це виглядає на практиці:

людина, яка має підроблений документ про вакцинацію але хоче отримати щеплення від COVID-19, звертається до свого сімейного лікаря чи медпрацівника у пункті вакцинації:

лікар викликає правоохоронців і вони фіксують наявність у особи фейкового документа, який відразу вилучається для проведення у майбутньому експертизи;

проводяться відповідні процесуальні дії:

за цим фактом працівники Нацполіції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений ковід-документ стає його учасником:

як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого ковід-документу. І також своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину.

При цьому слід зауважити, що статус учасника кримінального провадження з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ, — наголосив Ляшко.

Міністр додав, що звільнення від кримінальної відповідальності не торкнеться осіб, які виступили організаторами або брали участь у таких злочинах.

Вони свідомо стали на цей шлях з бажанням заробити на пандемії, — зазначив він.



Міністр нагадав, що наразі на розгляді парламенту перебуває законопроєкт № 6084 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень».

Цим документом пропонується визначити окрему норму, яка передбачить кримінальну відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.