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Ракурс
Виктор Ляшко, фото: «Укринформ»

Как будет происходить «ковид-амнистия», рассказал Ляшко

10 дек 2021, 12:15
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Вакцинация от коронавируса в Украине сопровождается рядом случаев подделки документов о прививках граждан от коронавирусной болезни COVID-19.

В этой ситуации для лиц, приобретших фейковые документы о прививках, предусмотрена «амнистия» при определенных условиях. Об этом сегодня, 10 декабря, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отмечает, что люди купившие поддельные документы о вакцинации, на сегодняшний день попали в сложную ситуацию:

  • с одной стороны, невакцинированные лица находятся в зоне повышенного риска;
  • с другой стороны, такие лица не могут себя защитить, поскольку, приобретя поддельный документ, лишили себя права на прививку от COVID-19, ведь в электронной системе здравоохранения уже есть ложная отметка об иммунизации.

У нас уже не один случай, когда человек обращался в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат. Но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации, — заявил Ляшко.

По словам Ляшко, власти хотят урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный ковид-документ. Однако во избежание наказания к этим людям выдвигается принципиальное условие — они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения.

Как это выглядит на практике:

  • человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, но хочет получить прививку от COVID-19, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации:
  • врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие у лица фейкового документа, который сразу изымается на проведение в будущем экспертизы;
  • проводятся ответные процессуальные действия:
  • по этому факту работники Нацполиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный ковид-документ, становится его участником:
  • как участник уголовного производства лицо должно давать свидетельства об источнике получения им подложного документа. И также своим поведением всячески способствовать раскрытию преступления.

При этом следует отметить, что статус участника уголовного производства с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее определение суда является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, которое раньше приобрело документ, — подчеркнул Ляшко.

Министр добавил, что освобождение от уголовной ответственности не коснется лиц, выступивших организаторами или участвовавших в таких преступлениях.

Они сознательно встали на этот путь с желанием заработать на пандемии, — отметил он.


Министр напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект № 6084 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок».

Этим документом предлагается определить отдельную норму, которая предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Источник: Ракурс


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