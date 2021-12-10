Виктор Ляшко, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n164232-kak-budet-proishodit-kovid-amnistiya-rasskazal-lyashko.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине сопровождается рядом случаев подделки документов о прививках граждан от коронавирусной болезни COVID-19.

В этой ситуации для лиц, приобретших фейковые документы о прививках, предусмотрена «амнистия» при определенных условиях. Об этом сегодня, 10 декабря, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отмечает, что люди купившие поддельные документы о вакцинации, на сегодняшний день попали в сложную ситуацию:

с одной стороны, невакцинированные лица находятся в зоне повышенного риска;

с другой стороны, такие лица не могут себя защитить, поскольку, приобретя поддельный документ, лишили себя права на прививку от COVID-19, ведь в электронной системе здравоохранения уже есть ложная отметка об иммунизации.

У нас уже не один случай, когда человек обращался в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат. Но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации, — заявил Ляшко.

По словам Ляшко, власти хотят урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный ковид-документ. Однако во избежание наказания к этим людям выдвигается принципиальное условие — они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения.

Как это выглядит на практике:

человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, но хочет получить прививку от COVID-19, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации:

врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие у лица фейкового документа, который сразу изымается на проведение в будущем экспертизы;

проводятся ответные процессуальные действия:

по этому факту работники Нацполиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный ковид-документ, становится его участником:

как участник уголовного производства лицо должно давать свидетельства об источнике получения им подложного документа. И также своим поведением всячески способствовать раскрытию преступления.

При этом следует отметить, что статус участника уголовного производства с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее определение суда является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, которое раньше приобрело документ, — подчеркнул Ляшко.

Министр добавил, что освобождение от уголовной ответственности не коснется лиц, выступивших организаторами или участвовавших в таких преступлениях.

Они сознательно встали на этот путь с желанием заработать на пандемии, — отметил он.



Министр напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект № 6084 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок».

Этим документом предлагается определить отдельную норму, которая предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.