Гигантский потенциально опасный астероид летит к Земле

https://racurs.ua/n164231-gigantskiy-potencialno-opasnyy-asteroid-letit-k-zemle.html

Ракурс

Астероид размером с Эйфелеву башню приближается к Земле — NASA сообщило о летящем объекте 4660 Nereus.

Он не представляет для планеты опасности. Об этом сообщает The Mirror.

Космическое агентство присвоило астероиду класс «потенциально опасен». В длину он больше 304,8 м, его скорость — 23,6 тыс. км/ч. Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км. По данным газеты, его обнаружили в 1982 году, по размерам он больше Эйфелевой башни (ее высота — 300 м).

По данным NASA, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 11 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, что опасные астероиды научились уничтожать ученые. Астрономы Университета Джона Хопкинса нашли способ предотвратить столкновения небесных тел с Землей. Для этого исследователи взорвали астероид с помощью ядерного устройства.

Источник: The Mirror