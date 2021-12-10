СМИ посчитали потери Ахметова из-за конфликта с Зеленским

https://racurs.ua/n164230-smi-poschitali-poteri-ahmetova-iz-za-konflikta-s-zelenskim.html

Ракурс

Ринат Ахметов, самый богатый украинец и олигарх, терпит убытки из-за законодательных нововведений, введенных в 2021 году. Эксперты посчитали, что владелец ДТЭКа, «Метинвеста», ФК «Шахтер» и канала «Украина» теряет примерно 800 млн дол.

В августе Кабмин повысил цены на грузовые железнодорожные перевозки, в сентябре Рада приняла закон об олигархах, а в ноябре — ресурсный закон, который повышает цену ренты на добычу железной руды и налог на выбросы СО2.

Осенью между президентом Владимиром Зеленским и Ахметовым разразился настоящий конфликт. 1 декабря глава государства сообщил, что олигарха «вовлекают в госпереворот», впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова намекнула, что готова активизировать уголовные производства против Ахметова.

Часть инициатив властей уже принесла большие расходы бизнесмену, но в будущем они могут значительно возрасти.

Forbes подсчитал потери Ахметова.

Рента на добычу железной руды — 28 млн долларов

Ранее металлурги платили в бюджет 11−12% себестоимости каждой тонны руды, теперь рента привязана к индексу китайской биржи. Сейчас цена на китайской бирже 108,4 долл./т, ставка на руду при такой цене — 5 долл./т. По старой формуле предприятия Ахметова платили 3,5 долл./т. Если цену на руду зафиксируют на этой позиции, его предприятия заплатят в бюджет 87,5 млн., что на 28 млн. дол. больше, чем в прошлом.

Экологический налог — 25 млн долларов

Закон № 5600 повышает налог на вредные выбросы. Теперь предприятия будут платить не 10, а 30 грн за тонну выбросов СО2. Это принесет в бюджет дополнительно 2,1 млрд. грн. Большинство этих денег заплатят предприятия, связанные с Ахметовым. ДТЭК и «Метинвест» в прошлом году заплатили 355 млн грн (12,9 млн долл.), по новым налоговым нормам эта цифра составляет 1,06 млрд грн (38,6 млн долл.). В 2022 году предприятия Ахметова заплатят на 25 млн. дол. больше.

«Зеленая» энергетика — 158 млн долларов

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» задолжало ДТЭК 158 млн. дол. В этом году ДТЭК — единственная компания, не получившая возмещение по долгу от государства. Компании Ахметова принадлежит 25% процентов рынка альтернативной энергии.

Железная дорога — 72 млн долларов

В августе Мининфраструктуры повысило тарифы на перевозку грузов по железной дороге. Главное отличие от предыдущих повышений — это новая формула подсчета, предусматривающая сближение тарифных классов. В 2021 году тариф на грузоперевозку первого класса, то есть железной руды и угля, вырос на 8%, а с 2022 года предполагается рост на 30%. Повышение тарифа предприятиям Ахметова будет стоить дополнительные 72 млн. дол.

Еще одна норма, которая коснется бизнеса олигарха на железной дороге, — это списание вагонов. Списывать их начнут со следующего года, реформа обновления парка «Укрзализныци» рассчитана на 10 лет. Всего компании олигарха могут потерять 8 тыс. вагонов к 2032 году.

Медиа — 600 млн долларов

У Ахметова есть все шансы попасть в список олигархов, который Совет нацбезопасности должен опубликовать в мае 2022 года. Один из способов избежать нежелательного статуса — это продать медиа-активы. Ориентировочная цена медиа-холдинга Ахметова — от 500 до 700 млн дол.

Источник: Forbs