Бустер. Фото: istock

https://racurs.ua/n164229-tretya-privivka-ot-covid-19-dlya-puteshestviy-kogda-nachinat-privivatsya.html

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Третья прививка от коронавируса уже скоро станет обязательной для путешествий за границу. Pfizer и BioNTech заявили, что бустерная доза их вакцины является эффективной от нового штамма коронавируса Omicron.

Третья инъекция увеличивает количество антител в 25 раз. Об этом сообщает Secret Flying.

Разработчики вакцины отмечают, что это должно способствовать еще большей мотивации вакцинироваться от болезни. А вот для путешественников это может означать, что скоро для поездок по миру необходимой может стать третья доза вакцины.

Об этом уже заявил министр здравоохранения Нидерландов Уно Йонге, отметив, что с февраля 2022 года власти будут признавать лишь сертификаты вакцинации, которые будут содержать информацию о бустерной дозе.

Многие страны начали пересматривать срок годности сертификатов, который можно продлить, получив третью прививку. В Австрии он составлял, например, 360 дней с момента получения второй дозы вакцины, однако с 6 декабря его уменьшили до 270. В Израиле срок действия сертификата с двумя дозами составляет 180 дней.

Европейская комиссия предложила установить срок действия сертификатов на уровне 9 месяцев. Это правило может примениться для всех стран-членов ЕС с 10 января 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что третью дозу вакцины от коронавируса в Украине будут рекомендовать определенным категориям. Прежде всего, бустерную дозу будут рекомендовать делать тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации.

Источник: Secret Flying