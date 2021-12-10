Бустер. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164229-tretie-scheplennya-vid-covid-19-dlya-podorojey-koly-pochynaty-schepytysya.html

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Третє щеплення від коронавірусу вже скоро стане обов’язковим для подорожей за кордон. Pfizer та BioNTech заявили, що бустерна доза їхньої вакцини є ефективним захистом від нового штаму коронавірусу Omicron.

Третя ін'єкція збільшує кількість антитіл у 25 разів. Про це повідомляє Secret Flying.

Розробники вакцини зазначають, що це має сприяти ще більшій мотивації вакцинуватись від інфекції. А от для мандрівників це може означати, що скоро для поїздок світом необхідною може стати третя доза вакцини.

Про це вже заявив міністр охорони здоров’я Нідерландів Уно Йонге, зазначивши, що з лютого 2022 року влада визнаватиме лише сертифікати вакцинації, які міститимуть інформацію про бустерну дозу.

Чимало країн почали переглядати термін придатності сертифікатів, який можна продовжити, отримавши третє щеплення. В Австрії він складав, наприклад, 360 днів з моменту отримання другої дози вакцини, проте з 6 грудня його зменшили до 270. В Ізраїлі термін дії сертифікату з двома дозами становить 180 днів.

Європейська комісія запропонувала встановити термін дії сертифікатів на рівні 9 місяців. Це правило може застосуватися для всіх країн-членів ЄС з 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що третю дозу вакцини від коронавірусу в Україні рекомендуватимуть певним категоріям. Перш за все, бустерну дозу рекомендуватимуть робити тим, у кого є ризик слабкої імунної відповіді на стандартний курс вакцинації.

Джерело: Secret Flying