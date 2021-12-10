Учені шукають способи боротьби з ВІЛ, фото:

https://racurs.ua/ua/n164228-shoju-na-antykoronavirusnu-vakcynu-vid-vil-uspishno-vyprobuvaly-na-mavpah.html

Ракурс

РНК-вакцину від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) американські учені успішно випробували на тваринах.

Дослідження, проведене ученими з американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) показало, що у щеплених цим препаратом макак ризик інфікування був на майже 80% меншим, ніж у нещеплених. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Medicine.

Також експерименти проводилися на мишах.

Ця експериментальна вакцина, створена за участю фахівців компанії Moderna, діє так само, як РНК-вакцина цієї компанії від коронавірусної хвороби COVID-19:

частинки вакцини доставляють до клітини організму молекули матричної РНК, які кодують білок вірусу;

після цього клітини у місці уколу «машинально» починають виробляти білок вірусу, викликаючи реакцію імунної системи.

Зазначається, що у випадку ВІЛ-вакцини використовують два важливі для цього віруси білки — Env і Gag.

В ході експериментів кілька груп тварин отримували перший укол від коронавірусу, а згодом, на протязі року, серію «бустерних» щеплень, котрі містили мРНК білків Env та Gag різних штамів ВІЛ.

В ході досліджень серйозних побічних ефектів не виявили. Антитіла, які з’явилися у вакцинованих тварин, виявилися здатними нейтралізувати 12 штамів ВІЛ. Крім того, у макак була зафіксована потужна відповідь з боку Т-клітин. Це вказує, що Т-клітини тварин навчилися розпізнавати вірус для атаки.

Учені планують доопрацювати свою вакцину та продовжити експерименти з тваринами, а згодом — перейти до клінічних випробувань на людях.

Нагадаємо, про успішні експерименти на тваринах нещодавно повідомили також японські розробники вакцини від коронавірусу.

Джерело: Nature Medicine