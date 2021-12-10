Ученые ищут способы борьбы с ВИЧ, фото:

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Ракурс

РНК-вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) американские ученые успешно опробовали на животных.

Исследование, проведенное учеными из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) показало, что у привитых этим препаратом макак риск инфицирования был почти на 80% меньше, чем у непривитых. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Medicine.

Также эксперименты проводились на мышах.

Эта экспериментальная вакцина, созданная с участием специалистов компании Moderna, действует так же, как РНК-вакцина этой компании от коронавирусной болезни COVID-19:

частицы вакцины доставляют в клетку организма молекулы матричной РНК, кодирующей белок вируса;

после этого клетки в месте укола «машинально» начинают производить белок вируса, вызывая реакцию иммунной системы.

Отмечается, что в случае ВИЧ-вакцины используются два важных для этого вируса белка — Env и Gag.

В ходе экспериментов несколько групп животных получали первый укол от коронавируса, а затем, в течение года, серию «бустерных» прививок, которые содержали мРНК белков Env и Gag различных штаммов ВИЧ.

В ходе исследований серьезные побочные эффекты не были выявлены. Антитела, появившиеся у вакцинированных животных, оказались способными нейтрализовать 12 штаммов ВИЧ. Кроме того, у макака был зафиксирован мощный ответ со стороны Т-клеток. Это указывает, что Т-клетки животных научились распознавать вирус для атаки.

Ученые планируют доработать свою вакцину и продолжить эксперименты с животными, а затем перейти к клиническим испытаниям на людях.

Напомним, об успешных экспериментах на животных недавно сообщили также японские разработчики вакцины от коронавируса.