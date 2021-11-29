Японская вакцина от ВИЧ уничтожила вирус в организме обезьян

Вакцина вылечила обезьян от ВИЧ, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n163738-yaponskaya-vakcina-ot-vich-unichtojila-virus-v-organizme-obezyan.html

Ракурс

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который приводит к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), успешно показала себя в ходе экспериментов на животных — японских макаках.

Группа исследователей из Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания сообщила, что разрабатываемая ими вакцина успешно ликвидировала в организме обезьян ВИЧ, информирует телеканал NHK.

Отмечается, что вакцинированным обезьянам вводили обработанный вариант ВИЧ. В результате четыре из семи протестированных обезьян были инфицированы, но позже вирус у них перестали обнаруживать.

Исследователи предполагают, что иммунный ответ обезьян, стимулированный вакциной, привел к исчезновению у них ВИЧ.

Теперь ученые надеются начать клинические испытания на людях через примерно пять лет. По словам исследователей, их открытие поможет дальнейшему развитию лекарства и вакцин и в перспективе может привести к появлению возможности полного излечения от СПИДа.

Источник: NHK