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Вакцина вылечила обезьян от ВИЧ, фото: «Википедия»

Японская вакцина от ВИЧ уничтожила вирус в организме обезьян

29 ноя 2021, 18:22
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Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который приводит к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), успешно показала себя в ходе экспериментов на животных — японских макаках.

Группа исследователей из Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания сообщила, что разрабатываемая ими вакцина успешно ликвидировала в организме обезьян ВИЧ, информирует телеканал NHK.

Отмечается, что вакцинированным обезьянам вводили обработанный вариант ВИЧ. В результате четыре из семи протестированных обезьян были инфицированы, но позже вирус у них перестали обнаруживать.

Инфографика: NHK

Исследователи предполагают, что иммунный ответ обезьян, стимулированный вакциной, привел к исчезновению у них ВИЧ.


Теперь ученые надеются начать клинические испытания на людях через примерно пять лет. По словам исследователей, их открытие поможет дальнейшему развитию лекарства и вакцин и в перспективе может привести к появлению возможности полного излечения от СПИДа.

Источник: NHK


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