Европейский автомобиль года — названы финалисты конкурсаhttps://racurs.ua/n163737-evropeyskiy-avtomobil-goda-nazvany-finalisty-konkursa.htmlРакурс
Семь моделей автомобилей попали в шорт-лист конкурса Европейский автомобиль года (Car of the Year-2022).
Причем шесть из них являются электромобилями. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Единственным не электрическим автомобилем, попавшим в финал, является Peugeot 308. Эта модель в марте 2021 года сменила поколение и продается с гибридными силовыми установками.
У остальных финалистов отсутствуют традиционные двигатели на ископаемом топливе. Это модели:
- Kia EV6;
- Hyundai Ioniq 5;
- Ford Mustang Mach-E;
- Skoda Enyaq iV;
- Cupra Born;
- Renault Megane E-tech.
Таким образом, четыре из семи финалистов являются моделями европейских марок, две — корейских и одна — американской маркой.
Победителя определит экспертное жюри, состоящее из 60 автомобильных журналистов. Результаты конкурса объявят 28 февраля 2022 года.
В прошлом году самым лучшим автомобилем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris. Второе место занял Fiat 500, третье — Cupra Formentor.