В шорт-листе конкурса «Европейский автомобиль года» семь моделей

https://racurs.ua/n163737-evropeyskiy-avtomobil-goda-nazvany-finalisty-konkursa.html

Ракурс

Семь моделей автомобилей попали в шорт-лист конкурса Европейский автомобиль года (Car of the Year-2022).

Причем шесть из них являются электромобилями. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Единственным не электрическим автомобилем, попавшим в финал, является Peugeot 308. Эта модель в марте 2021 года сменила поколение и продается с гибридными силовыми установками.

У остальных финалистов отсутствуют традиционные двигатели на ископаемом топливе. Это модели:

Kia EV6;

Hyundai Ioniq 5;

Ford Mustang Mach-E;

Skoda Enyaq iV;

Cupra Born;

Renault Megane E-tech.

Таким образом, четыре из семи финалистов являются моделями европейских марок, две — корейских и одна — американской маркой.

Победителя определит экспертное жюри, состоящее из 60 автомобильных журналистов. Результаты конкурса объявят 28 февраля 2022 года.

В прошлом году самым лучшим автомобилем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris. Второе место занял Fiat 500, третье — Cupra Formentor.