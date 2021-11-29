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Ракурс
В шорт-листе конкурса «Европейский автомобиль года» семь моделей

Европейский автомобиль года — названы финалисты конкурса

29 ноя 2021, 17:57
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Семь моделей автомобилей попали в шорт-лист конкурса Европейский автомобиль года (Car of the Year-2022).

Причем шесть из них являются электромобилями. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Единственным не электрическим автомобилем, попавшим в финал, является Peugeot 308. Эта модель в марте 2021 года сменила поколение и продается с гибридными силовыми установками.

Фото: Peugeot

У остальных финалистов отсутствуют традиционные двигатели на ископаемом топливе. Это модели:

  • Kia EV6;

Фото: Kia

  • Hyundai Ioniq 5;

Фото: Hyundai

  • Ford Mustang Mach-E;

Фото: Ford

  • Skoda Enyaq iV;

Фото: Skoda

  • Cupra Born;

Фото: Cupra

  • Renault Megane E-tech.

Фото: Renault

Таким образом, четыре из семи финалистов являются моделями европейских марок, две — корейских и одна — американской маркой.


Победителя определит экспертное жюри, состоящее из 60 автомобильных журналистов. Результаты конкурса объявят 28 февраля 2022 года.

В прошлом году самым лучшим автомобилем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris. Второе место занял Fiat 500, третье — Cupra Formentor.

Источник: Ракурс


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