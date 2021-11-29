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Ракурс
У шорт-листі конкурсу «Європейський автомобіль року» сім моделей

Європейський автомобіль року — названі фіналісти конкурсу

29 лис 2021, 17:57
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Сім моделей автомобілів потрапили у шорт-лист конкурсу «Європейський автомобіль року» (Car of the Year-2022).

При чому шестеро з них є електромобілями. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Єдиним не електричним автомобілем, який потрапив у фінал, є Peugeot 308. Ця модель у березні 2021 року змінила покоління і продається з гібридними силовими установками.

Фото: Peugeot

У решти фіналістів відсутні традиційні двигуни на викопному паливі. Це моделі:

  • Kia EV6;

Фото: Kia

  • Hyundai Ioniq 5;

Фото: Hyundai

  • Ford Mustang Mach-E;

Фото: Ford

  • Skoda Enyaq iV;

Фото: Skoda

  • Cupra Born;

Фото: Cupra

  • Renault Megane E-Tech.

Фото: Renault

Таким чином, чотири з семи фіналістів є моделями європейських марок, дві — корейських, й одна — американською маркою.


Переможця визначить експертне журі, в яке входять 60 автомобільних журналістів. Результати конкурсу оголосять 28 лютого 2022 року.

Торік найкращим автомобілем став компактний хетчбек Toyota Yaris. Друге місце посів Fiat 500, третє - Cupra Formentor.

Джерело: Ракурс


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