Європейський автомобіль року — названі фіналісти конкурсуhttps://racurs.ua/ua/n163737-ievropeyskyy-avtomobil-roku-nazvani-finalisty-konkursu.htmlРакурс
Сім моделей автомобілів потрапили у шорт-лист конкурсу «Європейський автомобіль року» (Car of the Year-2022).
При чому шестеро з них є електромобілями. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Єдиним не електричним автомобілем, який потрапив у фінал, є Peugeot 308. Ця модель у березні 2021 року змінила покоління і продається з гібридними силовими установками.
У решти фіналістів відсутні традиційні двигуни на викопному паливі. Це моделі:
- Kia EV6;
- Hyundai Ioniq 5;
- Ford Mustang Mach-E;
- Skoda Enyaq iV;
- Cupra Born;
- Renault Megane E-Tech.
Таким чином, чотири з семи фіналістів є моделями європейських марок, дві — корейських, й одна — американською маркою.
Переможця визначить експертне журі, в яке входять 60 автомобільних журналістів. Результати конкурсу оголосять 28 лютого 2022 року.
Торік найкращим автомобілем став компактний хетчбек Toyota Yaris. Друге місце посів Fiat 500, третє - Cupra Formentor.