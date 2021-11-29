У шорт-листі конкурсу «Європейський автомобіль року» сім моделей

https://racurs.ua/ua/n163737-ievropeyskyy-avtomobil-roku-nazvani-finalisty-konkursu.html

Ракурс

Сім моделей автомобілів потрапили у шорт-лист конкурсу «Європейський автомобіль року» (Car of the Year-2022).

При чому шестеро з них є електромобілями. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Єдиним не електричним автомобілем, який потрапив у фінал, є Peugeot 308. Ця модель у березні 2021 року змінила покоління і продається з гібридними силовими установками.

У решти фіналістів відсутні традиційні двигуни на викопному паливі. Це моделі:

Kia EV6;

Hyundai Ioniq 5;

Ford Mustang Mach-E;

Skoda Enyaq iV;

Cupra Born;

Renault Megane E-Tech.

Таким чином, чотири з семи фіналістів є моделями європейських марок, дві — корейських, й одна — американською маркою.

Переможця визначить експертне журі, в яке входять 60 автомобільних журналістів. Результати конкурсу оголосять 28 лютого 2022 року.

Торік найкращим автомобілем став компактний хетчбек Toyota Yaris. Друге місце посів Fiat 500, третє - Cupra Formentor.