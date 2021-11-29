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Вакцина вилікувала мавп від ВІЛ, фото: «Вікіпедія»

Японська вакцина від ВІЛ знищила вірус в організмі мавп

29 лис 2021, 18:22
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Вакцина від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який призводить до розвитку синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), успішно показала себе в ході експериментів на тваринах — японських макаках.

Група дослідників з Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров’я та харчування, повідомила, що вакцина, яку вони розробляють, успішно ліквідувала в організмі мавп ВІЛ, інформує телеканал NHK.

Зазначається, що вакцинованим мавпам вводили оброблений варіант ВІЛ. В результаті, чотири з семи протестованих мавп були інфіковані, але пізніше вірус у них перестали виявляти.

Інфографіка: NHK

Дослідники припускають, що імунна відповідь мавп, стимульована вакциною, спричинила зникнення у них ВІЛ.


Тепер учені сподіваються розпочати клінічні випробування на людях приблизно через п’ять років. За словами дослідників, їхнє відкриття допоможе подальшому розвитку ліків та вакцин і в перспективі може призвести до появи можливості повного вилікування від СНІДу.

Джерело: NHK


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