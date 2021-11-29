Японська вакцина від ВІЛ знищила вірус в організмі мавп

Вакцина вилікувала мавп від ВІЛ, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n163738-yaponska-vakcyna-vid-vil-znyschyla-virus-v-organizmi-mavp.html

Ракурс

Вакцина від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який призводить до розвитку синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), успішно показала себе в ході експериментів на тваринах — японських макаках.

Група дослідників з Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров’я та харчування, повідомила, що вакцина, яку вони розробляють, успішно ліквідувала в організмі мавп ВІЛ, інформує телеканал NHK.

Зазначається, що вакцинованим мавпам вводили оброблений варіант ВІЛ. В результаті, чотири з семи протестованих мавп були інфіковані, але пізніше вірус у них перестали виявляти.

Дослідники припускають, що імунна відповідь мавп, стимульована вакциною, спричинила зникнення у них ВІЛ.

Тепер учені сподіваються розпочати клінічні випробування на людях приблизно через п’ять років. За словами дослідників, їхнє відкриття допоможе подальшому розвитку ліків та вакцин і в перспективі може призвести до появи можливості повного вилікування від СНІДу.

Джерело: NHK