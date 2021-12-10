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Автор музыки песни «Ой летіли дикі гуси» стал Героем Украины

Автор музыки песни «Ой летіли дикі гуси» стал Героем Украины (ВИДЕО)

10 дек 2021, 11:02
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Игорь Поклад, композитор и народный артист Украины, теперь имеет звание Герроя Украины.

Президент Владимир Зеленский присвоил это звание композитору, которому 10 декабря исполнилось 80 лет.

В указе № 628/2021 Зеленский отметил Поклада за «выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Поклад родлся в 1941 году в Бишкеке, куда его семью эвакуировали от войны. Он автор музыки к таким известным песням, как «Ой летіли дикі гуси», «Любимая», «Песня о матери», «Моя Украина», «Два крыла», «Волшебная скрипка».

Он также написал музыку к мультфильмам «Как казаки…» и «Энеида».

В 1986 году Поклад стал лауреатом Шевченковской премии, а в 2017 году получил орден Ярослава Мудрого.

Поклад сотрудничал и с режиссером Леонидом Быковым — написал музыку к одному из его фильмов («Где вы, рыцари?»). В целом композитор работал в более чем 40 художественных фильмах.


Наиболее досадной своей ошибкой Игорь Дмитриевич считает отказ от работы в фильме «В бой идут только „старики“».

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. Позже некоторое время сотрудничал с Академическим ансамблем песни и пляски ГПСУ.

Источник: Ракурс


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