Автор музики пісні "Ой летіли дикі гуси" став Героєм України

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Ракурс

Ігор Поклад, композитор і народний артист України, віднині має звання Герроя України.

Президент Володимир Зеленський присвоїв це звання митцю, якому 10 грудня виповнилось 80 років.

В указі № 628/2021 Зеленський відзначив Поклада за «визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність».

Поклад народився в 1941 році у Бішкеку, куди його родину евакуювали від війни. Він автор музики до таких відомих пісень, як «Ой летіли дикі гуси», «Кохана», «Пісня про матір», «Моя Україна», «Два крила», «Чарівна скрипка».

Він також написав музику до мультфільмів «Як козаки…» та «Енеїда».

У 1986 році Поклад став лауреатом Шевченківської премії, а у 2017 році отримав орден Ярослава Мудрого.

Поклад співпрацював і з режисером Леонідом Биковим — написав музику до одного з його фільмів («Де ви, лицарі?)». Загалом композитор працював у більш ніж 40-ка художніх фільмах.

Найбільш прикрою своєю помилкою Ігор Дмитрович вважав відмову від роботи у фільмі «У бій ідуть лише «старі».

У 2014 року Поклад переніс кілька складних операцій. Певний час співпрацював з Академічним ансамблем пісні і танцю ДПСУ.