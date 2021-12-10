Міноборони судитиметься за землю під одеським ринком «7 кілометр»

Резніков

https://racurs.ua/ua/n164226-minoborony-sudytymetsya-za-zemlu-pid-odeskym-rynkom-7-kilometr.html

Ракурс

Міноборони повертає вкрадені землі, зокрема і клаптики землі, розташовані під одеським ринком «7 кілометр».

Про це в ефірі програми «Право на владу» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, Міністерство вже готує звіт, у якому покаже, скільки земель уже було повернуто у власність держави.

Я дійсно збираю команду адвокатів та юристів, які хочуть допомагати Міноборони та ЗСУ з метою повернення вкрадених земель та іншого майна в Міністерства оборони. Найближчим часом буде звіт, скільки гектарів земель ми за цей місяць плюс тиждень уже повернули у власність держави в особі Міністерства оборони, вигравши певні судові справи. І цьому не край, буде продовження, — запевнив міністр.



Він також назвав деякі зі справ, у яких Міноборони планує боротись у судах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну закінчитися кривавою різаниною. При цьому він попередив, що російські військові повернуться на батьківщину в трунах. Міністр заявив, що Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав. Київ потребує тільки сучасної зброї та допомоги в модернізації тих озброєнь, які вже є в ЗСУ.