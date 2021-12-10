https://racurs.ua/n164226-minoborony-budet-suditsya-za-zemlu-pod-odesskim-rynkom-7-km.html

Ракурс

Минобороны возвращает украденные земли, в том числе и клочки земли, расположенные под одесским рынком «7 км».

Об этом в эфире программы «Право на власть» рассказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Министерство уже готовит отчет, в котором покажет, сколько земель уже было возвращено в собственность государства.

Я действительно собираю команду адвокатов и юристов, которые хотят помогать Минобороны и ВСУ с целью возвращения украденных земель и другого имущества в Министерство обороны. В ближайшее время будет отчет, сколько гектаров земель мы за этот месяц плюс неделю уже вернули в собственность государства в лице Министерства обороны, выиграв определенные судебные дела. И этому не все, будет продолжение, — заверил министр.



Он также назвал некоторые из дел, по которым Минобороны планирует бороться в судах.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину закончится кровавой резней. При этом он предупредил, что российские военные вернутся на родину в гробах. Министр заявил, что Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых государств. Киев нуждается только в современном оружии и помощи в модернизации тех вооружений, которые уже есть в ВСУ.