Бесплатные одноразовые пакеты отныне частично запрещены в Украине

В Украине частично запретили пластиковые пакеты

https://racurs.ua/n164225-besplatnye-odnorazovye-pakety-otnyne-chastichno-zaprescheny-v-ukraine.html

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В Украине с сегодняшнего дня, 10 декабря, частично запрещены бесплатные одноразовые пакеты.

Этот запрет предусмотрен нормами закона «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», которые сегодня вступили в силу.

С сегодняшнего дня в Украине в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещено бесплатно распространять следующие пластиковые пакеты:

оксоразлагаемые — материал для изготовления которых состоит из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей (вещества, ускоряющие процесс разложения под воздействием солнца и кислорода);

сверхтонкие — со стенками толщиной менее 15 микрометров;

тонкие — со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров.

В то же время, до 1 января 2021 года требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пакеты или пакеты для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда.

Одноразовые пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров с сегодняшнего дня запрещено распространять дешевле:

2 грн/штука — без ручек и боковых складок;

2,50 грн/штука — без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/штука — с ручками и боковыми складками.

Цену на пакеты можно повышать. В то же время, за безвозмездное распространение пакетов предусмотрен штраф на сумму от 1,7 до 3,4 тыс. грн за первое нарушение и от 3,4 до 8,5 тыс. грн за повторное.

Ограничение использования пластиковых пакетов будет распространяться только на магазины и супермаркеты и не будет касаться рынков, отмечает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

В ассоциации добавляют, что сейчас бизнес не понимает, как осуществлять продажу таких пакетов, в частности, как осуществлять учет и отчетность.

Речь идет об отсутствии соответствующего нормативно-правового акта об установлении минимальных розничных цен на такие пакеты, отсутствии четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе, отсутствии механизма нанесения маркировки, что могло бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями, — говорится в сообщении.



В Министерстве по защите окружающей среды отмечают, что такие ограничения установили уже в десятках стран мира, и надеются, что они будут способствовать значительному уменьшению использования пластиковых пакетов в Украине. По словам главы ведомства Руслана Стрельца, в Турции в течение первого года запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%, а в Ирландии — на 90%.

В министерстве подчеркивают, что альтернативным обычному пластиковому пакету является биоразлагаемый пакет. Такие пакеты разлагаются за срок от одного до четырех месяцев и не вредят окружающей среде.