Безплатні одноразові пакети відсьогодні частково заборонені в Україні

В Україні частково заборонили пластикові пакети

https://racurs.ua/ua/n164225-bezplatni-odnorazovi-pakety-vidsogodni-chastkovo-zaboroneni-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні з сьогоднішнього дня, 10 грудня, частково заборонені безплатні одноразові пакети.

Ця заборона передбачена нормами закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», які сьогодні набули чинності.

Відсьогодні в Україні у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонено безкоштовно розповсюджувати такі пластикові пакети:

оксорозкладні — матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок (речовини, які пришвидшують процес розкладання під впливом сонця та кисню);

надтонкі — зі стінками завтовшки менше 15 мікрометрів;

тонкі — зі стінками завтовшки від 15 до 50 мікрометрів.

Водночас до 1 січня 2021 року вимога про платність пакетів не поширюється на біорозкладні пакети чи пакети для первинного пакування риби, мʼяса, сипучих продуктів і льоду.

Одноразові пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів відсьогодні заборонено розповсюджувати дешевше за:

2 грн/штуку — без ручок та бічних складок;

2,50 грн/штуку — без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;

3 грн/штуку — з ручками та бічними складками.

Ціну на пакети дозволено підвищувати. Водночас за безоплатне поширення пакетів передбачений штраф на суму від 1,7 до 3,4 тис. грн за перше порушення та від 3,4 до 8,5 тис. грн за повторне.

Обмеження щодо використання пластикових пакетів поширюватиметься тільки на магазини та супермаркети та не буде стосуватися ринків, наголошує прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

В асоціації додають, що зараз бізнес не розуміє, яким чином здійснювати продаж таких пакетів, зокрема, як здійснювати облік і звітність.

Йдеться про відсутність відповідного нормативно-правового акта про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети, відсутність чіткої схеми реалізації тонких і надтонких пластикових пакетів на платній основі, відсутність механізму нанесення маркування, що могло б дозволити забезпечити облік і контроль придбання таких пакетів споживачами, — зазначається в повідомленні.



У Міндовкілля зазначають, що такі обмеження встановили вже в десятках країн світу, і сподіваються, що вони сприятимуть значному зменшенню використання пластикових пакетів в Україні. За словами очільника відомства Руслана Стрільця, у Туреччині протягом першого року заборони пластикових пакетів, їх використання зменшилось на 75%, а в Ірландії — на 90%.

У міністерстві наголошують, що альтернативною звичайному пластиковому пакету є біорозкладний пакет. Такі пакети розкладаються за строк від одного до чотирьох місяців і не шкодять довкіллю.