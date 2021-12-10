Умер символ фанатов и талисман «Динамо» Парамон. Фото: Динамо

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Ракурс

Парамон умер на 67-м году жизни — Сергей Заборовский, суперфан киевского «Динамо», стал широко известен после того, как в 2011 году дал пинков одному из дополнительных ассистентов голландской бригады арбитров.

Заборовский таким образом выразил разочарование результатом игры с «Брагой». Об этом сообщает Champion.com.ua.

Первый матч «Динамо» он посетил 4 октября 1967 года. С начала 1970-х он пытался присутствовать на всех футбольных, хоккейных и баскетбольных матчах, проходивших в Киеве.

Известно, что недавно Заборовский упал возле своего дома и ударился головой об асфальт. После суток комы, Парамон пришел в себя, но потерял зрение и координацию движений. Для восстановления зрения ему необходима была операция по удалению диагностированной катаракты.

Решением президента «Динамо» Игоря Суркиса клуб брал на себя расходы по проведению необходимой операции и дальнейшему процессу восстановления.

Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал бело-синих в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков. Даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, посещал стадион, чтобы увидеть игру «Динамо» своими глазами и принести команде удачу, — заявили в «Динамо».

Напомним, ранее мы сообщали, что Лига чемпионов идет на зимний перерыв. В ночь на 9 декабря завершились матчи последнего тура группового этапа самого престижного еврокубкового трофея.

Источник: Champion.com.ua