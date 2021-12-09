Пролет «Барселоны» и снегопад в Бергамо — игровой день Лиги чемпионов

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Ракурс

Лига чемпионов идет на зимний перерыв. В ночь на 9 декабря завершились матчи последнего тура группового этапа самого престижного еврокубкового футбольного трофея.

Правда, с оговоркой: поединок в итальянском Бергамо, где местная Аталанта собиралась поспорить за путевку в плей-офф с Вильярреалом, перенесен на 9 декабря. Причина — сильный снегопад.

Другое важное событие — конфуз «Барселоны», без шансов проигравший «Баварии» и занявший лишь третье место в группе.

«Динамо» проиграло в последнем туре Лиги чемпионов «Бенфике» (0:2) и закончило выступления в еврокубковом сезоне. В этом матче свой первый гол в карьере в Лиге чемпионов забил украинский нападающий Роман Яремчук — экс-футболист «Динамо», который теперь выступает за «Бенфику».

Группа E

«Бавария» — «Барселона», 3:0.

«Бенфика» — «Динамо» Киев, 2:0.

На второе место в группе претендовали «Барселона» и «Бенфика». На 28-й минуте форвард хозяев Роберт Левандовски чудом не замкнул прострел Томаса Мюллера. Но через пять минут «Барселона» не убереглась, только на этот раз Левандовский ассистировал Мюллеру — мяч пересек линию ворот. А в конце первого тайма Лерой Сани застал врасплох вратаря дальним ударом. На 62-й минуте Джамал Мусиала вообще сделал счет позорным для «Барсы».

Положение команд. 1. БАВАРИЯ — 18 очков. 2. БЕНФИКА — 8. 3. Барселона — 7. 4. Динамо Киев — 1.

Группа F

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», 1:1

Матч «Аталанта» — «Вильярреал» перенесен на 9 декабря из-за снегопада.

«Манчестер», играя вторым составом, порадовал своих поклонников на 9-й минуте. Мейсон Гринвуд откликнулся на подачу с фланга и в падении «ножницами» переправил мяч в сетку. Гости отыгрались перед перерывом. Фабиан Ридер воспользовался ошибкой обороны соперника и пробил точно в «десятке». Но самое интересное в этой группе будет в четверг, если, конечно, погодные условия снова не вмешаются.

Положение команд. 1. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 11. 2. Вильярреал — 7. 3. Аталанта — 6. 4. Янг Бойз — 5.

Группа G

«Зальцбург» — «Севилья», 1:0.

«Вольфсбург» — «Лилль», 1:3.

В самой ровной по составу участников группе перед последним туром сложилась интересная ситуация — все четыре команды могли попасть в плей-офф!

Севильцы упустили отличный шанс в начале второго тайма — «Зальцбург» спасла перекладина. Не забиваешь ты… Перехват мяча в центре поля, быстрая контратака, прострел с фланга и Ноа Окафор легко отправил мяч в цель. Через четверть часа «Севилья» осталась в меньшинстве и подписала себе приговор.

В параллельном матче «Лилью» принесли легкую викторию голы Бурака Йилмаза, Джонатан Дэвида и Анхеля Гомеса. Хозяева ответили мячом Ренато Штеффена.

Положение команд. 1. ЛИЛЛЬ — 11. 2. ЗАЛЬЦБУРГ — 10. 3. Севилья — 6. 4. Вольфсбург — 5.

Группа H

«Зенит» — «Челси», 3:3.

«Ювентус» — «Мальме», 1:0.

«Челси» и «Юве» заочно спорили за первенство в группе. Если туринцы без особых проблем добились своего, то лондонский клуб оступился в Санкт-Петербурге.

«Челси» забил уже на 2-й минуте благодаря Тимо Вернеру. Но еще до перерыва «Зенит» не только отыгрался стараниями Клаудиньо, но и вышел вперед. Это Сердар Азмун реализовал выход с глазу на глаз. На 62-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счет после хорошей комбинации «синих» — 2:2. Затем Вернер забил второй, получив проникающий пас в штрафную. Офсайда судьи не заметили, хотя были вопросы. И все же «Зенит» сумел спастись в компенсированное время — Магомеду Оздоеву удался роскошный удар.

А «Ювентус» победил со своим излюбленным счетом. Все решил навес и меткий удар головой в исполнении Мойзе Кина.

Положение команд. 1. ЮВЕНТУС — 15. 2. ЧЕЛСИ — 13. 3. Зенит — 5. 4. Мальмё — 1.